Como sobreviver aos efeitos mentais da pandemia

"Da mesma maneira que nos ensinam que se partirmos uma perna vamos ao hospital, porque é que quando sofremos de ansiedade não nos dizem para irmos a um psicólogo?" A pergunta é de Joel Barros, 25 anos, que ficou desempregado no início da pandemia e que, nessa altura, começou a confrontar-se com sintomas desconhecidos. "O ritmo cardíaco disparava, o sensor do telemóvel dava-me uma ideia de como andava. Sentia palpitações e os meus horários de sono foram abaixo", recorda.



O diagnóstico não tardou: ansiedade, uma doença silenciosa que afetou um em cada quatro portugueses de forma moderada ou grave durante a pandemia, de acordo com o estudo Saúde Mental em Tempos de Pandemia (SM-Covid19), coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).



Sem condições financeiras para pagar consultas – no privado o preço das sessões de Psicologia e Psiquiatria varia entre os €45 e os €100, e no público não há oferta suficiente –, Joel obteve ajuda através da The Pineapple Mind, uma associação de saúde mental que ajuda quem precisa através de voluntários que são ou estão a estudar para serem profissionais de saúde ou que já sofreram, eles próprios, de ansiedade ou depressão. Depois de ouvir uma entrevista à fundadora da associação, Diana Pereira, Joel decidiu pedir apoio. Através da The Pineapple Mind conseguiu encontrar novas rotinas e resolveu dedicar-se ao abate de madeiras para celulose, o negócio da família. "Sinto-me mais capaz de controlar as emoções, mas não deixo de ter ansiedade. Quando tenho um episódio mais extremo, penso nas ajudas dadas pela voluntária: não vale a pena stressar, vamos pensar com calma, escrever e delinear ideias", afirma.