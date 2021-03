Especialista do sono: 'Os maus dormidores veem tudo muito mais negro'

No Dia Mundial do Sono falámos com o especialista Miguel Meira e Cruz sobre o impacto da pandemia na forma como os portugueses dormem. O que aconteceu? Piorou.

Dormir bem nunca foi tão importante como hoje em dia. Com o aumento da ansiedade - devido à pandemia - e com as restrições do confinamento, uma boa noite de sono é essencial para a saúde e o bem-estar. Miguel Meira e Cruz, especialista europeu em Medicina do Sono pela European Sleep Research Society, revela que a principal queixa dos seus doentes na pandemia foi a insónia.



O Presidente da Associação Portuguesa de Cronobiologia e Medicina do Sono revela que alguns dos erros são as refeições fora de horas e carregadas de calorias e as novas tecnologias. "Os sistemas tecnológicos não deixam o cérebro 'pausar' e mantemos um estado de alerta constante que também influencia positivamente o cansaço mas negativamente o sono." Saiba o que deve fazer e que dicas aplicar para melhorar a qualidade do seu sono.