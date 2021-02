Usar duas máscaras reduz exposição ao coronavírus em 97%

Usar duas máscaras ou ter a certeza que a sua máscara cirúrgica está bem ajustada e encostada à cara reduz significativamente a exposição ao coronavírus SARS-CoV-2. O Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos (CDC) realizou várias experiências em janeiro a dois métodos: o primeiro, usar uma máscara de tecido (as chamadas máscaras sociais) por cima de uma máscara cirúrgica; o segundo, usar uma máscara cirúrgica de três camadas dando um nó aos elásticos que a seguram à cara, e encostando a máscara à cara.





Os dois métodos reduziram em 90% a exposição a aerossóis que contenham o coronavírus, de acordo com simulações realizadas em laboratório.Rochelle Walensky, diretora do CDC, frisa que as experiências revelam que "as máscaras funcionam, e funcionam melhor quando cabem bem e são usadas da forma correta". Nos Estados Unidos, existem dispositivos chamados mask-fitters (ajustadores de máscaras), que também reduzem a exposição.As experiências demonstraram que, se usar a máscara cirúrgica sem lhe dar nós nos elásticos, são bloqueadas 42% das partículas emitidas pela tosse. Com uma máscara de tecido, são bloqueadas 44,3%.Se usar uma máscara cirúrgica por baixo de uma de tecido, o bloqueio cresce para 92,5%.Outra experiência recriou a propagação do novo coronavírus enquanto se respira, em situações em que só a pessoa que já está infetada tem máscara ou quando duas pessoas têm máscara.Se a pessoa infetada usar duas máscaras, a exposição ao novo coronavírus a que submete a outra pessoa reduz 82,2%. Caso use uma máscara cirúrgica bem ajustada à cara, com nós, reduz 62,9%.E se as duas pessoas usarem ambas duas máscaras? A exposição de quem não está infetado reduz 96,4%. Se ambas usarem uma máscara cirúrgica bem ajustada à cara, desce para 95,9%.Com variantes mais contagiosas a circular, "tudo o que pudermos fazer para melhorar a adaptação da máscara e fazê-la funcionar melhor, serve para acabar mais cedo com esta pandemia", defendeu John Brooks, epidemiologista do CDC, ao jornal The Washington Post.