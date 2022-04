Fazer rastreios para a ansiedade aos 8 anos? Psicólogas alertam para o risco da medida ser aplicada a todos

Equipa de preparação de políticas de saúde preventiva dos EUA aconselha a rastreios para a ansiedade aos 8 anos e para a depressão aos 12. “Não concordo com os rastreios a todas as crianças porque não sei se há mais vantagens do que desvantagens,” diz, à SÁBADO, a psicóloga Isabel Trindade.

As novas recomendações da Task Force para a Saúde Preventiva dos EUA sugerem que as crianças a partir dos 8 deviam ser rastreadas para a ansiedade e com 12 anos para a depressão. A orientação para os profissionais de saúde, que ainda é apenas uma proposta, aplica-se mesmo às crianças e adolescentes que não apresentam sinais dessas condições clínicas.



Sobre a possibilidade de rastrear as crianças para a ansiedade em Portugal, a psicóloga clínica Isabel Trindade afirma: "Não concordo com os rastreios a todas as crianças porque não sei se há mais vantagens do que desvantagens". Segundo a psicóloga, se esses despistes existissem podiam ter riscos, porque podem existir crianças que têm alguns sintomas, mas na realidade não têm ansiedade.