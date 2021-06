Oprimidos pela pandemia: jovens que se cortam e outros vítimas de bullying por causa da máscara

Arregaçou as mangas e mostrou os braços aos pais. Tinham cortes, infligidos pela própria com uma faca de cozinha – porque a liberdade condicionada pela pandemia parece-lhe castigo. Sofia (nome fictício) tem 12 anos, vive na Margem Sul e chora quando se recorda deste episódio em maio. "Dizem que a adolescência é a melhor fase da vida e nós estamos fechados. Fico ansiosa e triste com tudo isto." A mãe, Ana F., recorda à SÁBADO ter ficado em choque quando a viu, mas que a automutilação terá sido um ato isolado de desespero.



Outros sintomas surgiram, da irritabilidade, passando pelo agravamento das crises de enxaquecas, até à quebra de rendimento escolar a partir de janeiro de 2021. O confinamento foi o rastilho, acrescenta a encarregada de educação. "Ela perguntava-me muito acerca de ataques de pânico, não estava a reconhecê-la."



Quando retomaram as aulas presenciais em abril, Sofia recuperou as notas, mas sendo asmática sofre com o uso obrigatório da máscara. "Ia desmaiando algumas vezes", conta. Interrompeu a natação, porque a piscina fechou. O voleibol tornou-se impraticável por exigirem testes semanais à covid-19. Tem saudades de coisas simples, como comer pipocas no cinema e não ficar à espera em filas intermináveis para comprar uns ténis. "Atualmente ela nem sai do carro quando vou comprar seja o que for", diz a mãe. Outros pais e alunos relatam à SÁBADO casos-limite de quem se sente oprimido pela nova normalidade.