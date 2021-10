Os tiques do tik tok

Os primeiros tiques de Joyce apareceram quando tinha 8 anos. No início, eram praticamente impercetíveis, um piscar de olho quando estava nervosa, e pouco mais. Só quando os tiques começaram a aumentar foi diagnosticada com síndrome de Tourette, um transtorno neurológico que se caracteriza por movimentos e sons involuntários, conta a jovem brasileira, hoje com 19 anos, à SÁBADO.



“Já quase torci o pulso [por causa dos tiques].” Muitas das pessoas que seguem o seu dia a dia encontraram Joyce no Tik Tok, a rede social onde tem mais de 500 mil seguidores. Alguns, revela, só descobriram que tinham o mesmo problema depois de verem as suas publicações.



Mas os vídeos de jovens como Joyce não têm apenas um papel educativo. No último ano, os clips com o hashtag #tourettes, tornaram-se virais, com 4,8 mil milhões de visualizações até agora, revelou o Wall Street Journal. O fenómeno, defendem investigadores britânicos que estudaram o tema, pode estar a levar a um aumento de tiques entre os mais novos – muitos jovens relatam um aumento dos sintomas depois da visualização de vídeos.