Chamadas virtuais aumentaram sentimento de solidão entre mais idosos

As videochamadas durante a pandemia podem ter aumentado o sentimento de solidão e depressão entre os mais idosos durante a pandemia, revela estudo.

Um estudo recente apurou que as chamadas digitais feitas durante a pandemia exacerbaram de forma mais elevada o sentimento de solidão e depressão entre os mais velhos do que se não tivesse havido qualquer tipo de contacto.

Durante a pandemia, milhões de idosos por todo o mundo começaram a usar novas formas de falar com familiares e amigos, recorrendo a plataformas diferentes como o Zoom, Skype ou outras formas de vídeochamadas. Mas um novo estudo sobre como decorreram as interações sociais em várias casas ao longo da pandemia apurou que muitas pessoas mais idosas experienciaram maiores sentimentos de solidão e doença-mental a longo prazo entre os que recorreram a meios digitais de comunicação.

O doutor Yang Hu, da Universidade de Lancaster e co-autor do estudo, disse: "Ficámos surpreendidos quando descobrimos que uma pessoa mais idosa que só teve contactos virtuais durante as quarentenas experienciou mais solidão e impactos mentais negativos do que os idosos que não tiveram qualquer tipo de contacto".