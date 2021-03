O fim do beijinho ou como a pandemia vai mudar o nosso comportamento

Há um ano a viver em pandemia e ainda sem uma data para o seu final no horizonte, será que quando tudo acabar vamos voltar às antigas rotinas? Ou habituados às máscaras, distância social e teletrabalho, será tudo diferente? A SÁBADO pediu ajuda ao psicólogo e investigador Osvaldo Santos para tentar advinhar este futuro pós-pandemia covid-19. Apesar de tudo depender do tempo que durarem as medidas de restrição, o especialista antecipa que os tradicionais dois beijinhos como cumprimento social vão desaparecer e que a distância social em espaços públicos vai aumentar.



O uso de máscara

Começando por sublinhar que "prever o comportamento humano é complicado", o também investigador do Projeto Saúde Mental em Tempos de Pandemia, promovido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, reconhece que "várias crises sanitárias promoveram mudanças marcantes na sociedade". Assim, acredita que quando a fase aguda da pandemia passar, vamos continuar, por exemplo, a usar máscaras. "O uso de máscara que não era muito comum na nossa sociedade, agora acho que vai passar a ser vista como uma coisa mais razoável, e algumas pessoas vão passar a usar quando estão constipadas, doentes, e em alturas do ano em que as infeções respiratórias circulam mais."



Mais distância social

Também é possível que vejamos a distância social aumentar. "Há um conceito muito interessante que é o espaço pessoal, por norma temos uma métrica intuitiva, quando vamos num elevador, por exemplo, mantemos uma distância, e essa distância que guardamos para os outros socialmente pode alargar-se agora depois da pandemia", aponta Osvaldo Santos.