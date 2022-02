Jogar videojogos reduz dor das crianças com cancro

Um estudo científico pioneiro, promovido pela Fundação Juegaterapia e realizado no Hospital La Paz em Madrid (Espanha), confirmou que jogar videojogos reduz a dor que as crianças sentem, consequência de alguns efeitos secundários do tratamento com quimioterapia. Foi a primeira vez que o efeito benéfico da utilização de videojogos na gestão da dor aguda foi estudado.



Para este efeito, a fundação, que apoia crianças que sofrem com cancro, instalou consolas de videojogos em salas de oncologia pediátrica ao longo dos últimos onze anos e os resultados indicam que existe uma melhoria comprovada nos pacientes em estudo.



Esta melhoria já foi demonstrada do ponto de vista psicológico, o que se verifica, não só através da diminuição da ansiedade causada pela hospitalização, mas também através do aumento da tranquilização mental, em situações que envolvem muita dor. "Quando uma criança está imersa num jogo de que gosta, isto paralisa a geração de pensamentos perturbadores que produzem ansiedade, geram dor e ativam o sistema nervoso simpático, dada a interação estreita entre a mente e o corpo. Através da imersão total na brincadeira, a criança doente ativa o seu sistema nervoso parassimpático", explica Mario Alonso Puig, médico e Patrono Honorário da Fundação Juegaterapia, citado em comunicado.