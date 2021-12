Especialistas notaram que obesidade piorava covid-19. Estudo explica porquê

Uma equipa de investigadores da Universidade norte-americana de Stanford publicou um estudo que sugere que o vírus da covid-19 afeta diretamente as células adiposas (gordas), o que indica que indivíduos obesos ou acima do peso considerado saudável poderão ter uma predisposição maior para sofrer de sintomas mais graves - particularmente da condição pós-covid-19, coloquialmente chamada síndrome de longo covid.



Segundo Catherine Blish, coordenadora do estudo, as descobertas, que apontam para uma infeção direta do tecido gordo por parte do vírus SARS-CoV-2, pode explicar o motivo pelo qual os pacientes obesos são mais vulneráveis aos efeitos do vírus. Apesar de não ter sido revisto por pares, o estudo propõe uma correlação entre a obesidade e a severidade do covid já sugerida pelo histórico do vírus.



"É muito cedo para estabelecer uma ligação", diz Filipe Froes, pneumologista e coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos para a covid-19, mas "sabemos que os doentes de covid-19 com comorbilidades apresentam mais queixas, e uma dessas comorbilidades é a obesidade".