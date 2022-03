Quanto mais tempo os adolescentes passam nas redes sociais menos satisfeitos se sentem

Um estudo, realizado no Reino Unido, verificou a relação entre o tempo que os jovens passam nas redes socias e o seu descontentamento com a sua vida. As raparigas dos 11 aos 13 e os rapazes dos 14 aos 15 são os mais afetados.

O estudo realizado no Reino Unido - Natureza das Comunicações - avança que quanto mais tempo as raparigas entre os 11 e os 13 anos passam nas redes sociais menos provável é que se sentirem satisfeitas com a sua vida no ano seguinte. O mesmo padrão é verificado nos rapazes entre os 14 e os 15 anos e ainda em rapazes e raparigas com 19 anos.