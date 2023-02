Os segredos para vencer a ansiedade

"Vamos endireitar o corpo, peito aberto, pés bem assentes no chão”, diz, com voz pausada, Dulce Gonçalves, professora de educação especial no Agrupamento de Escolas João Villaret, em Loures. “Relaxem os ombros, palmas das mãos para cima”, continua. Seis raparigas e rapazes escutam-na, sentados em troncos de árvores, numa sala à meia-luz. “Como se estão a sentir? Entusiasmo? Alguma tristeza? Deem as boas-vindas ao sentimento. É o que temos neste momento e está tudo bem.”