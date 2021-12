Se sentir stress natalício, siga estes conselhos

O Natal não é uma quadra de felicidade e de alegria para todos. Há quem sinta tristeza, solidão ou stress natalício, mas em que se traduz este último estado psicológico? A Ordem dos Psicólogos Portugueses chama a atenção para a situação num post publicado no Instagram, em que deixa algumas dicas para lidar com o stress próprio desta época festiva que continua a ser marcada pela pandemia.







EPA/GEORGE VITSARAS

Descubra as Edições do Dia

Se se sentir "um bocadinho stressado", "partilhe as suas preocupações com alguém, crie um espaço diário para relaxar e fazer atividades que lhe deem prazer", pode ler-se na publicação na rede social. No caso de se estar a sentir stressado com o facto de ter de estar com a sua família, cozinhar para muitas pessoas ou se sentir a falta de alguém, "falar com um familiar ou um amigo pode ajudar-nos a sentirmo-nos menos stressados e sobrecarregados".Na eventualidade de estar a atravessar um período em que se sente "muito stressado" e em que não está a conseguir usufruir da época, provocando um impacto negativo na sua relação com familiares e amigos, "um psicólogo pode ajudar", refere a entidade que tutela a atividade destes profissionais em Portugal. Se o Natal o fizer sentir-se sobrecarregado, procure ajuda.