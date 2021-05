Bullying: 'Temos lidado com maior gravidade de situações'

A circulação de um vídeo no qual uma criança é atropelada na sequência do que aparenta ser uma situação de bullying chocou o País, e renovou atenções para um problema para o qual não parece haver fim à vista. A SÁBADO pediu a Susana Fonseca, professora do departamento de Psicologia do ISCTE-IUL e investigadora nas áreas do bullying e do cyberbullying, que explicasse em que ponto estão as pesquisas em torno do assunto, e que medidas podemos tomar para evitar a propagação das agressões entre os jovens.



Como se pode definir o bullying, e diferenciá-lo de outros tipos de brincadeira ou gozo entre crianças?