Casos de ansiedade nos jovens e crianças disparam

Hospitais identificam aumento de procura devido à pandemia. Isolamento e medo do contágio afetam os mais novos.

26 de fevereiro

Em todo o País, as consultas de psiquiatria na infância e adolescência aumentaram 5,3% de março a dezembro de 2020 para março a dezembro de 2021. Segundo o jornal Público, vários hospitais identificam que as crianças e jovens têm procurado as consultas devido a casos graves de ansiedade.





A ansiedade está ligada ao isolamento e ao medo de contagiarem a família. Por exemplo, no hospital Dona Estefânia, o atendimento nas urgências aumentou 50% em janeiro e fevereiro.