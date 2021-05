A pandemia teve 'impacto no sofrimento' dos doentes mentais

O psiquiatra Pedro Morgado diz que as condições de vida dos pacientes e cuidadores tem-se deteriorado, e que é "uma missão da sociedade no seu conjunto" mitigar o seu sofrimento.

A carga psicológica, emocional e financeira imposta pela doença mental aos pacientes e seus cuidadores em Portugal aumentou - e a pandemia foi um fator decisivo para a deterioração do nível de vida dessas famílias.



São as conclusões de um inquérito realizado pela FamiliarMente - Federação das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental - e encabeçado por Pedro Morgado, psiquiatra e professor da Escola de Medicina da Universidade do Minho.



O inquérito, que abrangeu 125 cuidadores e pacientes com "doença psiquiátrica crónica, como esquizofrenia, doença bipolar, doença obsessivo-compulsiva ou autismo", revelou que "um número significativo de pessoas referiu ter sentido agravamento da sua doença durante a pandemia", diz Pedro Morgado à SÁBADO.