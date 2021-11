'Não podemos estigmatizar os que têm dúvidas legítimas sobre as vacinas'

Os casos de covid-19 continuam a aumentar um pouco por toda a Europa naquela que é já considerada a quinta vaga da doença no continente. E com o regresso dos casos, muitos estados procuram reintroduzir medidas restritivas para travar o avanço da doença. Mas estas novas medidas têm sido recebidas de forma menos enfáticas do que as anteriormente impostas e dezenas de milhares de manifestantes têm saído à rua para protestar contra as mesmas em vários países europeus, como Alemanha, Irlanda do Norte, Croácia, Países Baixos e Bélgica. Por enquanto, Portugal continua a passar ao lado destas manifestações e a ter restrições mais leves.

O psicólogo Tiago Pereira reforça, em declarações à SÁBADO, que neste momento já não são apenas os negacionistas da pandemia que se manifestam. "Assistimos a muitas pessoas que reconhecem o perigo da pandemia e até se vacinaram, mas que chegaram a um estado de saturação pandémico que os leva a procurarem demonstrar a sua indignação. Mas não podemos dizer que se tratam de negacionistas", explica.

O fim-de-semana passado, em Bruxelas, dezenas de milhares de pessoas saíram à rua para se manifestarem contra as novas regras, tendo os protestos terminado em conflitos violentos. A manifestação que viu mais de 30 mil pessoas sair à rua começou junto à sede do Parlamento Europeu. Ao fim de algumas horas, a contestação tornou-se violenta, com a polícia a intervir, recorrendo a canhões de água. Cerca de 40 pessoas foram detidas e pelo menos três agentes da polícia ficaram feridos. Mas os protestos deste fim-de-semana não se ficaram pela Bélgica. Países Baixos, Croácia, Áustria e Suíça foram palco de manifestações contra restrições, bem como a Itália.