Um terço dos jovens portugueses está infeliz

O Health Behaviour in School-aged Children questionou 5.809 jovens durante 2022 e é um dos principais estudos sobre os estilos de vida dos adolescentes em idade escolar. E embora a maioria se considere feliz, sensação de infelicidade cresceu 14 pontos percentuais entre 2018 e 2022.

A maior parte dos jovens portugueses (72,3%) considera-se feliz, no entanto a perceção de infelicidade está a crescer e alcançou em 2022 já alcançou quase um terço dos jovens - 27,7%. Um crescimento de 14 pontos percentuais em relação a 2018, sublinham os resultados do estudo Health Behaviour in School-aged Children da Organização Mundial de Saúde (OMS).