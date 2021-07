Três anos depois, 2.527 candidatos a psicólogos esperam por oportunidade no SNS

Foram contratados 69 psicólogos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) desde que surgiu o regime excecional de recrutamento de profissionais durante a pandemia. Desde 2018, decorre um concurso para admissão de estagiários no SNS: mas, quase três anos depois, o júri ainda não conseguiu passar da fase das entrevistas profissionais de seleção.



Em agosto de 2018, foi aberto um concurso para integrar 40 estagiários no SNS. Para obter o grau de especialista em Psicologia Clínica, é necessário um estágio de três anos. "Foram admitidos 2.527 candidatos que, após avaliação curricular, passaram à fase de entrevista", indica o Ministério da Saúde à SÁBADO.



As regras estipulam que todos os candidatos têm que passar pela entrevista profissional de seleção. "Pese embora o empenho de todos os envolvidos no processo, em especial do respetivo júri, que tem agendado entrevistas todos os dias úteis, não foi possível, até esta data" entrevistar todos os candidatos, "o que se prevê que possa suceder até ao final do ano".