Atividades extracurriculares ajudam a evitar efeitos negativos dos ecrãs nos jovens

A preocupação com a exposição das crianças e jovens aos ecrãs foi um dos temas mais debatidos em ano de pandemia. Já que todos estavam confinados às suas casas e era através dos ecrãs que frequentavam aulas, falavam com as suas famílias e amigos e até praticavam desporto ou outras atividades. Mas um estudo feito por uma equipa portuguesa mostra que frequentar atividades extracurriculares ajuda a diminuir os efeitos negativos do uso excessivo de ecrãs.



"O principal resultado indica que a diminuição do impacto negativo percebido pelos jovens do uso de meios de comunicação eletrónicos (MCE) é mais determinada pela frequência de atividades extracurriculares (ex. praticar desporto, independentemente do tempo que lá estão), do que pelo menor tempo de utilização dos MCE", explica Luísa Campos uma das autoras do estudo. Esta conclusões foram publicadas num artigo na revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health.



A investigação levada a cabo pela equipa do Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica no Porto teve por base as perceções de 729 jovens dos 11 aos 17 anos e os seus pais, num total de 1413 participantes. A recolha dos dados foi feita antes da pandemia ter chegado em março de 2020, refere Pedro Dias, outro dos autores do estudo.