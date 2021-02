Guia completo para ultrapassar os desafios do ensino à distância

O ensino a distância em tempos de pandemia não é novidade, mas agora as famílias têm de lidar também o aumento dos fatores de stresse que aconteceram no último ano. Seja, o cansaço da pandemia, a frustração da última experiência de escola em casa e algumas experiências menos favoráveis, como a perda de familiares ou pessoas próximas, ter passado pela doença ou questões de estabilidade familiar (lay-off ou desemprego), enumera a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), Sofia Ramalho.



Ora, com toda esta experiência, a OPP decidiu lançar um manual para ajudar as famílias a navegar mais umas semanas de estudo em casa. O primeiro passo, refere Sofia Ramalho é "a família olhar para si". Ou seja, "olhar para a sua realidade, por exemplo, se estivermos a falar de um casal e ver 'estamos os dois em teletrabalho, temos dois filhos, estão os dois em ensino à distância com este horário, isto é funcional para nós?' se entenderem que não, é muito importante que o primeiro passo seja contactar a escola, e dar a conhecer essas dificuldades", alerta a especialista. "É preciso reconhecê-las, primeiro. Ver como é a gestão dos equipamentos e do espaço físico, ver se é possível algum tipo de negociação com a escola."



No guia, a OPP lembra que "nem sempre será possível cumprir as exigências da escola e dos professores". Nesse momento, é importante relativizar e ajustar a carga de trabalho que foi proposta ao seu filho. Alerte os professores sempre que tiver necessidade de fazer esses ajustes. "É importante que se perceba que os pais não podem substituir os professores, podem mediar e acompanhar, mas não se podem substituir, é importante que as tarefas sejam realizáveis de forma autónoma pelas crianças", sublinha Sofia Ramalho.