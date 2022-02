As temperaturas altas, registadas nos últimos anos, têm provocado mais emergências relacionadas com doenças como a ansiedade, o stress e a esquizofrenia, revela um estudo.

Vagas de calor aumentam urgências relacionadas com saúde mental

Um estudo da Escola de Saúde Pública da Universidade de Boston, publicado na revista JAMA Psychiatry, descobriu que nos dias em que as temperaturas estão mais quentes, as emergências relacionadas com a saúde mental aumentam.