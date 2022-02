Seis meses de espera para marcar consulta de pedopsiquiatria

As mais lidas

A procura por consultas de pedopsiquiatria aumentou e o tempo de espera para uma primeira consulta varia entre os três meses e um ano e oito meses, relata o jornal Público. No Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, a espera é de seis meses, no São João, no Porto, é de três meses e meio e em Braga chega a um ano e oito meses.







A demora para conseguir uma primeira consulta de saúde mental para crianças e jovens no Serviço Nacional de Saúde justifica-se com a falta de recursos humanos.O aumento da procura pode estar relacionado com a pandemia que deixou os jovens mais ansiosos e tristes, acrescenta o mesmo jornal.