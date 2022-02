Se o seu filho lhe perguntar o que é a guerra, sabe o que responder?

E se o seu filho chegar a casa e, apesar da excitação com o Carnaval na escola – pais de filhos no pré-escolar ou 1º ciclo, isto é sobretudo para vocês –, lhe perguntar o que é a guerra? Cá em casa, tenho dois: com o de 3, estou tranquila (tenho a certeza de que a conversa será mais à volta do furor da máscara do Homem-Aranha); mas com a mais velha, de 6 (quase 7), já estou a antecipar há alguns dias a pergunta. E, confesso, não sei bem o que responder.



Mesmo sem acesso a telemóvel ou a redes sociais, eles falam. Sobretudo, ouvem. E, mais cedo ou mais tarde, perguntam: "Mãe, o que é a guerra?" Um ensaio de resposta: "São duas nações que estão a lutar para ver quem tem mais poder. Há um que quer tomar conta do país do outro e não se conseguiram pôr de acordo, falando", sugere Catarina Mexia. "É pensarmos um pouco ao nível deles e não entrar em grandes discussões teóricas", diz à SÁBADO a psicóloga clínica.



Não há fórmulas, mas há dicas importantes. Primeiro, é preciso ter em conta a idade da criança e/ou jovem (já lá vamos). Depois, transmitir-lhes segurança. "Dar-lhes uma visão realista sobre o tema, reconhecer que as pessoas estão a sofrer e que a guerra não é boa, mas ao mesmo tempo apaziguar e acalmar. Entra muito o tema da gratidão: referir o que de bom a criança tem na sua vida, não numa perspetiva egoísta, mas no sentido de lhe transmitir a ideia ‘nós estamos bem’", aconselha Inês Afonso Marques, psicóloga de crianças e adolescentes da Oficina de Psicologia.