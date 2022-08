Federação Académica de Lisboa explica que os alunos chegam stressados às faculdades. Psicóloga reconhece a "pressão" e diz como é possível lidar com a ansiedade.

Ansioso com a entrada na universidade? Saiba o que fazer

As colocações no ensino superior são anunciadas no dia 11 de setembro e até lá, quem deseja ingressar ainda tem um processo longo de candidatura e de espera que os pode deixar mais ansiosos ou nervosos. Maioritariamente jovens, veem-se num momento em que muita coisa pode mudar, seja apenas o estabelecimento de ensino, ou a cidade onde vivem, o que pode incluir uma primeira experiência a viver sozinhos.