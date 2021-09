O seu chefe anda a espiá-lo?

Quanto tempo está numa página, o que escreve nos emails ou se está a viajar em lojas de compras. As apps de vigilância do teletrabalho aumentaram 50%. Em Portugal são ilegais.

Parece um filme de ficção científica sobre uma distopia. Imaginar que está em casa em teletrabalho mas o seu chefe ouve aquilo que diz ou que o vê enquanto responde a emails. Mais: que o seu chefe pode controlar quanto tempo fica dentro de um site e que pode até ler todas as letras que teclou no computador. Um verdadeiro big brother é o que está a acontecer nas empresas inglesas e americanas desde que começou a pandemia.



As apps de vigilância do teletrabalho têm tido um crescimento acima dos 50%. Por exemplo, a app ActivTrack foi das primeiras a registar um aumento em março de 2020 – passou de 50 para 800 empresas como clientes. Hoje tem 9 mil empresas.



O software desta app oferece muitas funcionalidades, sempre apresentadas como uma forma de monitorizar o rendimento dos empregados e perceber a sua atividade online. Mas há mais empresas, como a Hubstaff, Time Doctor, FlexiSPY, Sneek, Interguard, Teramind e Netvizor. Apesar da diversidade de técnicas utilizadas – como ler o seu histórico na Internet, os emails, usar o GPS para saber onde está –, a mais comum é guardar screenshots [fotografia do seu ecrã de computador]. Se está assustado, espante-se que há quem defenda que estas técnicas são motivadoras.