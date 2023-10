Há centenas de anos que a porção de território entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo, considerada terra santa para cristãos, judeus e muçulmanos, tem sido objeto de disputa. Mas foi só em 1947, com a resolução 181 (II) da ONU, que a chamada Palestina foi dividida em dois estados (um judeu e outro árabe). Desde então, entre operações militares e terroristas, violações do direito internacional, construção de muros e colonatos e constante desprezo pelos direitos humanos, o mundo convive com esta disputa. No sábado passado, iniciou-se novo e perigoso capítulo.