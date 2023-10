Egito e Catar têm desempenhado um papel importante na negociação dos reféns. "Muito dificilmente conseguiremos com que o Hamas liberte todas as pessoas", afirma José Filipe Pinto.

Desde o eclodir da guerra israelo-palestiniana que o Hamas mantém escondidos, nos seus túneis com centenas de quilómetros, cerca de 220 reféns. A situação já levou a que países como a Turquia, ou até mesmo Portugal (no âmbito da União Europeia), atuassem no sentido de negociar a sua libertação, mas ao que parece o papel coube apenas ao Catar e ao Egito. Por que razão são estes dois países peças fundamentais e o que podem oferecer pelas pessoas que se encontram em cativeiro?