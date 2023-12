Navio de guerra dos EUA atacado no Mar Vermelho

Um navio de guerra norte-americano e vários navios comerciais foram atacados este domingo no Mar Vermelho, avança o Pentágono (departamento de Defesa dos EUA).







USS Carney REUTERS/Yoruk Isik

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Estamos a par de relatos sobre ataques ao USS Carney e navios comerciais no Mar Vermelho e daremos informação à medida que ficar disponível", indicou o Pentágono, citado pela agência noticiosa Associated Press.Ainda hoje, o exército britânico também revelou a suspeita de um ataque com drone e explosões no Mar Vermelho.Não se sabe de onde vieram os disparos, apesar de os houthi no Iémen estarem por detrás de vários bombardeamentos no Mar Vermelho. Também têm lançado rockets contra Israel, desde que se agudizou o conflito com o Hamas.