Aos 86 anos, José Gil é, seguramente, se não o mais influente filósofo português, pelo menos o mais original pensador do País e de todos nós, como povo. Esta semana, a propósito do lançamento de um novo livro, que resulta de uma entrevista de Marta Pais Oliveira, a nossa editora Vanda Marques foi falar com José Gil, e traz-nos um documento que merece leitura atenta. Trata-se de alguém que tem o condão de dizer muito em poucas palavras. De definir realidades muito complexas através de fórmulas sintéticas que todos entendemos, ou pelo menos sobre as quais todos podemos refletir. Foi José Gil que definiu o conceito de Portugal como país da não inscrição, um país onde não há memória nem registo duradouro de grandezas e misérias, o que possibilita, nomeadamente, que continuem a passear-se no espaço público com toda a dignidade e ambição figuras cujos pecados éticos e morais mereceriam uma sanção social mais perene.

O medo, a extrema-direita e o fim de tudo