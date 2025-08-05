Sábado – Pense por si

Carlos Rodrigues
Carlos Rodrigues Diretor-Geral Editorial
Seguir tema: Editorial
05 de agosto de 2025 às 23:00

O medo, a extrema-direita e o fim de tudo

O medo, a extrema-direita e as alterações climáticas marcam a entrevista a José Gil, um documento único nesta edição da SÁBADO.

Aos 86 anos, José Gil é, seguramente, se não o mais influente filósofo português, pelo menos o mais original pensador do País e de todos nós, como povo. Esta semana, a propósito do lançamento de um novo livro, que resulta de uma entrevista de Marta Pais Oliveira, a nossa editora Vanda Marques foi falar com José Gil, e traz-nos um documento que merece leitura atenta. Trata-se de alguém que tem o condão de dizer muito em poucas palavras. De definir realidades muito complexas através de fórmulas sintéticas que todos entendemos, ou pelo menos sobre as quais todos podemos refletir. Foi José Gil que definiu o conceito de Portugal como país da não inscrição, um país onde não há memória nem registo duradouro de grandezas e misérias, o que possibilita, nomeadamente, que continuem a passear-se no espaço público com toda a dignidade e ambição figuras cujos pecados éticos e morais mereceriam uma sanção social mais perene.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Ambiente Alterações climáticas José Gil Portugal
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

O medo, a extrema-direita e o fim de tudo