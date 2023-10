Tivemos mais telefones desligados na cara do que respostas. Entre os partidos que são pró-Palestina, classificar a natureza do movimento que atacou Israel é assunto tenso e explosivo.

O ataque do Hamas a Israel no dia 7 de outubro trouxe para a política portuguesa um debate - centrado nas colunas de opiniões de jornais e no X (antigo Twitter) - sobre a natureza do movimento palestiniano, parecendo haver uma recusa em classificá-lo como terrorista pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, bem como por vários dos seus membros destacados. Recorde-se que, historicamente, estes dois partidos são pró-Palestina.