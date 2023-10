Na madrugada de terça-feira, a Jihad islâmica foi o alvo de ataques aéreos por parte dos israelitas. Tendo depois as forças israelitas anunciado a morte de três líderes do grupo extremista, que consideravam ser os responsáveis por vários ataques levados a cabo contra a população israelita. Telavive também acusou o grupo extremista do ataque ao hospital na Faixa de Gaza que provocou centenas de mortos, algo que o grupo nega.