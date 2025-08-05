Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
05 de agosto de 2025 às 23:00

Loucuras de Verão

Até porque os primeiros impulsos enganam. Que o diga o New York Times, obrigado a fazer uma correcção à foto de uma criança subnutrida nos braços da sua mãe. O nome é Mohammed Zakaria al-Mutawaq e, segundo a errata do jornal, nasceu com problemas neurológicos e musculares.

A PRIMEIRA VÍTIMA da guerra é a verdade, dizia George Orwell, que sabia umas coisas sobre o assunto. Se isto é válido em qualquer conflito, é especialmente relevante no conflito israelo-palestiniano, onde a verdade é sacrificada antes mesmo de se disparar uma bala. O jornalismo, confrontado com esse desafio, devia ser céptico e prudente perante qualquer narrativa estabelecida. Não é.

