Benzema: mensagem de apoio à Palestina pode levar à retirada da Bola de Ouro

O internacional francês Karim Benzema publicou nas suas redes sociais uma mensagem de apoio ao povo palestiniano que levou o ministro da Administração Interna francês a acusar o futebolista de estar ligado à Irmandade Muçulmana, organização considerada terrorista por alguns países.







Al Ittihad/Handout via REUTERS

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Si Karim Benzema est en lien avec les Frères Musulmans, nous devons lui retirer a minima le Ballon d'Or (sanction symbolique) mais aussi et surtout sa nationalité française. Pactiser avec ceux qui nous déclarent la guerre, reviendrait à trahir son pays. https://t.co/zDwK6x3Tkq — Valérie Boyer (@valerieboyer13) October 18, 2023

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Na rede social X, antigo Twitter, pediu para que as "orações" sejam direcionadas "aos habitantes de Gaza" que continuam a ser "vítimas de bombardeamentos injustos que não poupam mulheres nem crianças".Durante uma entrevista à televisão francesa CNews, Gérald Darmanin, ministro francês, acusou Benzema de ter ligações à Irmandade Muçulmana: "Benzema tem uma ligação sobejamente conhecida com a Irmandade Muçulmana".Após esta acusação, a senadora do partido republicano Valérie Boyer declarou que se as ligações fossem confirmadas, devia ser retirada a nacionalidade francesa e também a Bola de Ouro conquistada há duas épocas a Benzema.O avançado, que atualmente joga na Arábia Saudita, nasceu em França e tem ascendência argelina. Reagiu às acusações através do seu advogado e negou tudo, garantindo que nunca teve a menor relação com a organização terrorista. Karim Benzema poderá ainda processar o ministro francês por difamação.