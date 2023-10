Israel adia invasão terrestre de Gaza a pedido dos EUA

Israel concordou em adiar a invasão terrestre a Gaza que tem estado em cima da mesa desde o ataque do Hamas, a 7 de outubro. O pedido foi feito pelos EUA para que este país consiga instalar as suas defesas aéreas, de forma a proteger as suas tropas na região, avança o The Wall Street Journal, citando fontes israelitas e de Washington.





O Pentágono está a tentar instalar cerca de uma dúzia de sistemas de defesa aérea na região, incluindo para as tropas norte-americanas que estejam em serviço no Iraque, Kuwait, Síria, Jordânia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, de forma a protegê-las de mísseis e foguetes. A colocação das defesas aéreas pode vir a acontecer até ao final desta semana.As ameaças às tropas americanas são uma das principais preocupações e militares e outros funcionários acreditam que as forças americanas serão um alvo dos grupos militantes assim que a invasão ocorrer, afirmam as autoridades americanas.Israel também está a ter em conta, no planeamento da invasão, o esforço para fornecer ajuda humanitária aos civis que estão em Gaza, e aos esforços diplomáticos para libertar mais reféns detidos pelo Hamas, referiram as autoridades.Até agora, houve pelo menos 13 ataques no Iraque e na Síria com drones e com mísseis que resultaram na morte de um empreiteiro americano e na destruição de um drone americano. Também, ficaram feridos na Síria duas dúzias de soldados e outros 10 no Iraque, todos sem gravidade.