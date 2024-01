Benzema processa ministro francês por difamação

O jogador de futebol francês Karim Benzema processou o ministro da Administração Interna francês depois de, em outubro, este o ter acusado de ter ligações com Irmandade Muçulmana.







REUTERS/Benoit Tessier

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A polémica começou depois de Benzama ter partilhado nas suas redes sociais uma mensagem de apoio ao povo palestiniano pouco tempo depois da guerra entre Israel e o Hamas se ter agravado. No X pediu que "todas as nossas orações sejam direcionadas aos habitantes de Gaza vítimas de bombardeamentos injustos que não poupam mulheres nem crianças".Pouco tempo depois, o ministro Gérald Darmanin acusou o atleta de ter "uma ligação sobejamente conhecida com a Irmandade Muçulmana" e uma senadora do partido republicano pediu ainda que, se as ligações fossem confirmadas, fosse retirada a nacionalidade francesa a Benzema.Agora, o advogado do Bola de Ouro tornou público que Benzema decidiu dar entrada a um processo de difamação contra Gérald Darmanin por considerar que as suas declarações "minam" a sua honra e reputação. Huges Vigier considera que o seu cliente é vítima de "exploração política" e acusou o ministro de "querer semear a divisão em França".O processo de 92 páginas que tem sido divulgado pela imprensa francesa garante que Benzema "nunca teve a menor ligação com a organização da Irmandade Muçulmana, nem conhece nenhum membro".Gérald Darmanin ainda não comentou o processo.