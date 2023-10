Como se posicionam os países vizinhos de Israel no conflito?

Netanyahu já avisou o Irão para não colocarem o seu exército à prova e a Síria acusa Israel de “inflamar” a situação no Médio Oriente. No Líbano, sede do Hezbollah, a violência também está a aumentar, enquanto o rei da Jordânia apela à paz. O Egito aguarda ordem de abertura da fronteira para a entrada de ajuda humanitária.