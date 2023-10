O cardeal-patriarca que se ofereceu ao Hamas em troca de reféns

Pierbattista Pizzaballa é o cardeal patriarca latino de Jerusalém: supervisiona as atividades católicas romanas em Israel e nos territórios palestinianos. Diz que ainda não conseguiu contactar o grupo terrorista.

O cardeal-patriarca de Jerusalém, Pierbattista Pizzaballa, ofereceu-se para ser trocado pelas crianças israelitas feitas reféns em Gaza pelo Hamas. Pierbattista Pizzaballa ofereceu-se esta segunda-feira, numa conferência de imprensa via Zoom, quando questionado se estava disposto a trocar-se a si próprio para libertar as crianças reféns.





REUTERS/Yara Nardi

"Estou pronto para uma troca, qualquer coisa, se isso puder levar à liberdade, para trazer as crianças para casa, não há problema, há uma vontade total da minha parte", referiu o supervisor das atividades católicas em Israel, Palestina, Jordânia e Chipre, onde moram cerca de 300 mil católicos.

Apesar da sua vontade, o patriarca e o seu gabinete não fizeram contacto direto com o Hamas desde o ataque no dia 7 de outubro. Desde então, morreram 1.300 pessoas em Israel e 2.750 pessoas na Palestina. "Não conseguimos falar com o Hamas, é muito difícil", mencionou Pierbattista Pizzaballa.

Foram levadas como reféns 199 pessoas e acredita-se que uma dúzia são crianças. As autoridades de Gaza referiram que um quarto dos mortos eram crianças. Cerca de 10 mil pessoas estão feridas e outras mil desaparecidas.

Pizzaballa indicou que cerca de mil cristãos estão abrigados em igrejas no norte de Gaza após as suas casas terem sido destruídas nos ataques. Israel instou os habitantes de Gaza a retirarem-se para o sul, sendo que cerca de um milhão de pessoas já o fizeram. Na Faixa de Gaza, vivem mais de 2 milhões de pessoas.

Em junho de 2004, Pierbattista Pizzaballa tornou-se Custódio da Terra Santa, ou seja, supervisor dos frades franciscanos que vivem no Médio Oriente. Manteve-se no cargo até 2016. Em junho desse ano, o Papa Francisco atribuiu-lhe funções de arcebispo no patriarcado latino de Jerusalém.

A ordenação episcopal do arcebispo Pizzaballa ocorreu em setembro de 2016, em Itália. Em maio de 2017, foi nomeado membro da congregação para as igrejas orientais.

A 24 de outubro de 2020, Francisco anunciou a nomeação do arcebispo Pierbattista Pizzaballa como cardeal-patriarca latino em Jerusalém. Pizzaballa tornou-se o 10º patriarca latino de Jerusalém desde o restabelecimento do patriarcado, em 1847.

Pierbattista Pizzaballa apelou ainda ao dia de oração e jejum pela paz e pela reconciliação da Terra Santa marcado para amanhã, terça-feira, pedindo aos católicos para organizar momentos de oração com adoração eucarística e recitação do rosário para "entregar a Deus Pai a nossa sede de paz, justiça e reconciliação".

"É por isso que sentimos a necessidade de rezar, de voltar o nosso coração para Deus Pai, só assim podemos obter a força e a serenidade necessárias para suportar estes tempos difíceis, recorrendo a Ele, em oração e intercessão, para implorar e clamar a Deus no meio desta angústia", refere Pizzaballa.