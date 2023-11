Quem é Ahed Tamimi, a ativista pró-Palestina detida por Israel?

O exército israelita anunciou esta segunda-feira a detenção da ativista Ahed Tamimi durante uma operação na Cisjordânia ocupada.





Segundo Telavive, a ativista de 22 anos é "suspeita de incitamento à violência e de atividades terroristas" e foi "transferida para a custódia das forças de segurança israelitas para ser interrogada" depois de ter sido detida na cidade de Nabi Saleh, na Cisjordânia ocupada.A detenção ocorre depois de na semana passada Ahed Tamimi ter utilizado a sua página de Instagram para afirmar: "Estamos à vossa espera em todas as cidades da Cisjordânia, de Hebron a Jenin, vamos matar-vos a todos e dirão que o que Hitler vos fez foi uma piada. Beberemos o vosso sangue e comeremos o vosso crânio. Venham, estamos à vossa espera".A palestiniana tornou-se famosa aos 14 anos, após ser filmada a morder o soldado israelita que tentava deter o seu irmão já imobilizado no chão e com o braço engessado. Desde então tornou-se um ícone mundial da causa palestiniana e é considerada um exemplo de coragem face à repressão israelita.Em dezembro de 2016 tentou viajar para os Estados Unidos para fazer uma tournée da sua palestra No Child Behing Bars/ Living Resistance (Nenhum criança atrás das grades/ A resistência vivia) mas viu o seu visto rejeitado.Em 2017 deu uma chapada a um soldado israelita que se encontrava no quintal da sua casa o que originou uma condenação de oito meses de prisão por obstrução e agressão a um soldado. O incidente teve lugar após uma manifestação contra a expansão dos colonatos israelitas, perto da sua aldeia, se ter tornado violenta com os manifestantes a atirar pedras aos soldados israelitas.Segundo a família de Ahed Tamimi, o seu primo Mohammed Tamimi, de apenas 15 anos, foi baleado na cabeça à queima-roupa durante estes confrontos com uma bala de aço revestida de borracha e ficou gravemente ferido. A ativista terá saído de casa com a sua mãe e a sua prima para questionar os soldados sobre a agressão e foi nesse momento que foram filmadas a dar chapadas e empurrões aos soldados israelitas.Em 2018 foi libertada e foi então que se tornou um símbolo mundial da causa palestiniana. Ahed Tamimi conseguiu acabar o secundário enquanto se encontrava na prisão e começou a estudar direito para conseguir "responsabilizar a ocupação".Filha do ativista Bassem Tamimi e de Nariman al-Tamimi nasceu em 2001, em Nabi Saleh, na Cisjordânia. Em 2012 o jornalista americano Ben Ehrenreich fez uma reportagem sobre a família Tamimi e acabou por considerar a aparência de Ahed com um dos fatores mais importantes para se ter tornado uma ativista tão conhecida no Ocidente: "É preciso muito trabalho para ‘alterar’ a imagem dos palestinianos e para os tornar verdadeiramente reconhecíveis. Quando de repente esta criança não se enquadra nesses estereótipos, por se parecer com uma criança europeia ou americana, todo o trabalho de desumanização parece deixar de funcionar".Em 2017 Jesse Roberts da Rise Up International e Jesse Locke da AMZ Productions, fizeram um documentário sobre a ativista chamado Radiance of Resistance (Brilho da Resistência, numa tradução livre para português), e 2022 Ahed Tamini publicou o seu primeiro livro com memórias, They Called Me a Lioness (Eles Chamam-me de Leoa, numa tradução livre para português).