A guerra também se faz nas redes sociais: como o conflito Israel-Hamas é agravado pela desinformação

Um vídeo com mais de 2 milhões de visualizações no X, antigo Twitter, demonstra um rapaz deitado no chão com uma poça de sangue ao seu redor. A olhar para ele encontram-se dois homens com os tradicionais quipás judeus e outros com uniformes semelhantes aos das Forças de Defesa de Israel.







Tópicos desinformação Israel Hamas conflitos

Na legenda pode ler-se: "Este vídeo demonstra como Israel está a criar imagens falsas de mortes", no entanto a realidade é bem diferente. Trata-se de uma filmagem dos bastidores da curta-metragem palestiniana Empty Place, Lugar Vazio em português, que retrata a história de Ahmed Manasra, um palestiniano preso por alegadamente esfaquear um israelita, mesmo apesar de os registos judiciais sugerirem que não foi ele o ator do crime.Este tipo de desinformação tem sido amplamente espalhado e contribuído para a bipolarização de opiniões sobre o conflito que se intensificou após o ataque do Hamas a Israel na madrugada de sábado e já provocou mais de 1.200 mortos.Outro exemplo disso é um vídeo que demonstra supostos generais israelitas a serem capturados por combatentes do Hamas enquanto na realidade tem origem no canal oficial do YouTube do serviço de segurança estatal do Azerbaijão e demonstra ex-líderes do governo separatista de Nagorno-Karabakh que foram presos na semana passada.Um vídeo de 2016 gravado por rebeldes sírios enquanto decapitavam uma criança palestiniana perto de Aleppo ressurgiu falsamente ligado aos ataques do Hamas desta semana, na descrição pode ler-se: "Allah Hu Akbar e depois decapitou uma criança inocente… Eles não são humanos, a sua fé torna-os piores que animais. Os chamados "liberais seculares" estão a apoiar estes porcos".Já na semana passada chegou ao X um documento onde era referido que Joe Biden enviou 8 mil milhões de dólares a Israel e que foi visto por mais de 400 mil utilizadores, mas não é possível encontra este documento no site oficial da Casa Branca nem nas suas redes sociais. Na realidade este documento diz respeito a um memorando de julho em que os Estados Unidos anunciavam um apoio de 400 milhões de dólares para a Ucrânia.Um outro vídeo foi partilhado com a alegação de que se tratava de um agradecimento do Hamas à Ucrânia por ter vendido ao grupo terrorista as armas que este está a usar contra Israel. O utilizador que publicou o vídeo é conhecido por estar ligado ao grupo de mercenários russos Wagner mas ainda assim foi visualizado mais de 300 mil vezes e foi até partilhado por alguns republicanos extremistas dos Estados Unidos.Ligado à mesma questão o site de jornalismos de investigação Bellingcat denunciou a existência de vídeos falsos, supostamente da BBC, que alegam que a mais recente investigação da Bellingcat demonstra que a Ucrânia desvia armas oferecidas pelo Ocidente para o Hamas. Este tipo de publicação está a ser amplamente partilhada por contas russas mas ainda não foi possível se se trata de uma campanha de desinformação o governo ou de um esforço popular.A partilha deste tipo de desinformação, seja feita de forma consciente ou não, é bastante perigosa e potencializa uma opinião pública baseada em mentiras, por isso é que as críticas a Elon Musk, o proprietário do X e "absolutista da liberdade de expressão", têm aumentado.Após comprar o então Twitter, Elon Musk dissolveu o Conselho de Confiança e Segurança da plataforma que era responsável por moderar o discurso de ódio e o assédio e introduziu o Community Notes, um programa de moderação que coloca a responsabilidade de verificação dos factos nos utilizadores e não em moderadores de conteúdos. As críticas à política são várias e o diretor da Liga Antidifamação, Jonathan Greenblatt, já o acusou de "amplificar" mensagens neonazis lamentando que as publicações antissemitas aumentaram drasticamente após a compra.Esta terça-feira a Comissão Europeia também alertou Elon Musk para a grande quantidade de desinformação que está a ser publicada no X sobre o conflito entre Israel e o Hamas, que inclui notícias falsas e "imagens antigas reaproveitadas".