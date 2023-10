Quem são as vítimas do ataque terrorista do Hamas

Na sexta-feira, dia 6, milhares de pessoas dançavam madrugada fora no recinto do Tribe of Nova, um festival de música psytrance em Kibbutz Re’im, a quatro quilómetros da fronteira com a Faixa de Gaza. Segundo a descrição do festival, celebravam a “unidade e o amor” entre humanos. Quando chegou a manhã, soldados do Hamas começaram a massacrar os participantes. Enquanto os ravers fugiam como podiam pelo deserto aberto do Neguev, os terroristas matavam, raptavam e perseguiam. Volvidos dois dias, jornalistas voltaram ao recinto e descrevem um cenário de cataclismo: “Os pais procuram desesperadamente os filhos desaparecidos e exigem retaliações contra os terroristas do Hamas, que perpetuaram um banho de sangue de proporções monstruosas”, descreve Peter Wilke, repórter do jornal Politico no local. Mais de 250 corpos foram encontrados, refere a organização Zaka, em serviço de resgate. É o “maior massacre de civis” na história de Israel, frisa o porta-voz das forças israelitas, Doron Spielman, a que se juntam tantas outras tragédias por Israel e Gaza fora.