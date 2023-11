O Hamas está à espera deles nos túneis

Israel tem um dos exércitos mais avançados e bem treinados do mundo, mas na sua incursão na Faixa de Gaza terá de lidar com uma das formas de guerra e guerrilha mais antigas da Humanidade e para a qual não existe ainda um antídoto moderno eficaz: os túneis. Estima-se que a rede que o Hamas construiu desde 2005 (ano em que Israel saiu da Faixa de Gaza) tenha hoje mais de 400 quilómetros, sensivelmente a mesma extensão do metro de Londres e 10 vezes mais do que o de Lisboa. Não por acaso, Israel chama-lhe o “Metro de Gaza”.