O general Zaluzhny, hoje embaixador da Ucrânia em Londres, comandante das Forças Armadas da Ucrânia nos primeiros dois anos de invasão russa, tem produzido reflexões relevantes sobre o que esta guerra ensinou aos ucranianos. Vale a pena pensar sobre as dez lições sobre a existência da Ucrânia que identificou. Aqui fica a primeira: "Nós somos o Estado. Em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia sobreviveu porque as pessoas comuns se recusaram a desistir. Não instituições, não abstrações - pessoas. A segurança tem sempre um custo. E a sociedade deve estar pronta para pagá-lo". A segunda vai direitinha para a Rússia: "O inimigo nunca é tão grande quanto a propaganda afirma. O poder não se mede em tanques ou mísseis, mas em espírito. A vontade de resistir, mesmo contra uma força avassaladora." O ponto 3 é dirigido aos europeus: "Um vizinho que se recusa a ajudar numa crise torna-se parte dessa crise. A amizade deve ser mútua. Devemos saber defender-nos daqueles que não querem ser nossos amigos". No ponto 4, Zaluzhny, general de quatro estrelas, reflete sobre os diferentes teatros de operações de uma guerra: "A derrota no campo de batalha leva a ataques noutros lugares. Se o inimigo não conseguir vencê-lo numa guerra aberta, tentará pela sua retaguarda, pela sabotagem, pela intimidação e pela pressão sobre os seus aliados". No quinto, o general reflete: "Não há milagres na guerra. Apenas leis. Algumas tão antigas quanto a História, outras recém-criadas. Ignorá-las é convidar à derrota. Aprendê-las pode exigir um preço terrível."

As 10 lições de Zaluzhny (I)