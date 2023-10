Bases militares dos EUA no Médio Oreinte atacadas como 'repercussões' do conflito

As bases americanas no Iraque e na Síria têm sido alvos de ataques através de drones desde que o conflito entre o Hamas e Israel se agravou. As autoridades ocidentais já garantiram que estão em alerta quanto às possíveis "repercussões" da guerra.





A base aérea de Ain al-Asad, no Iraque, que acolhe soldados dos Estados Unidos e de outras forças internacionais foi alvo de ataques de drones e mísseis durante a noite de quinta-feira e várias explosões foram ouvidas dentro do território da base, avançaram fontes de segurança americanas à agência Reuters. Militares iranianos já garantiram que a zona envolvente à base está a ser monitorizada e foi iniciada uma operação de busca, ainda assim não ficou claro que existem vítimas ou danos materiais.Pouco tempo antes outra base militar dos Estados Unidos no Iraque, perto do aeroporto de Bagdá, capital do país, tinha sido atingida por rockets, confirmou a polícia iraniana. Na quarta-feira as forças norte-americanas foram alvo de outros dois ataques através de drones que, apesar de terem sido intercetados, ainda conseguiram provocar ferimentos em soldados.Também na quarta-feira, militares norte-americanos na Síria foram atingidos por um drone armado que causou ferimentos leves e outro ataque acabou por ser intercetado.Na manhã de quinta-feira o USS Carney, um destróier da Marinha de Guerra dos Estados Unidos situado no Mar Vermelho, intercetou três mísseis de cruzeiro de ataque terrestres e vários drones que os norte-americanos acreditam terem sido lançados pelas forças do movimento militar xiita Huti do Iémen.Um porta-voz do Pentágono referiu em conferência de imprensa que os mísseis intercetados estavam "potencialmente" direcionados para Israel mas até ao momento os Estados Unidos ainda não terminaram a avaliação sobre o alvo em causa. Esta interceção pode ser considerada a primeira intervenção dos Estados Unidos na defesa de Israel desde a escalada do conflito na região do Médio Oriente.Joe Biden ordenou o envio de forças navais, incluindo dois porta-aviões, navios de guerra e cerca de dois mil fuzileiros para a região e a inteligência norte-americana encontra-se em alerta máximo para detetar a atividade de grupos militares e terroristas apoiados pelo Irão que poderão ter intervenção no guerra entre Israel e o Hamas.A presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen, também já alertou para a possibilidade de existência de "repercussões reais" a nível regional da guerra entre Israel e o Hamas."Vimos as ruas árabes encherem-se de raiva em toda a região. Portanto, o risco de repercussão regional é real. O Irão, patrono do Hamas, só quer alimentar o fogo do caos", referiu.Israel já convocou 360 mil reservistas desde que começou a bombardear a Faixa de Gaza após o ataque do Hamas a 7 de outubro. Do lado Israelita foram mortos cerca de 1 400 pessoas e em Gaza 4 200, segundo dados da ONU.Atualmente os Estados Unidos têm cerca de 2 500 soldados no Iraque e outros 900 na Síria. Estes militares encontram-se em missões de aconselhamento das forças locais no combate aos Estado Islâmico, que desde 2014 governa áreas de ambos os países.