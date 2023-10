O terrorista mais procurado por Israel

É Mohammed Deif, inimigo nº1. Sobreviveu a tantas tentativas de assassinato que é conhecido como "O Fantasma". É o comandante militar do Hamas e orquestou o massacre do 7 de outubro. Num especial de 30 páginas, a SÁBADO conta-lhe quem ele é e quem é o líder político do Hamas, como o ataque foi planeado o sofrimento das vítimas e como falharam os serviços secretos israelitas. Vasco Rato escreve sobre a reacção israelita e João Carlos Barradas sobre como o Irão apoio o Hamas.

Na hora mais negra da história de Israel nos últimos anos, terroristas do Hamas entraram em território israelista e mataram cerca de um milhar de civis raptaram mais de uma centena. Um homem pensou, planeou e organizou a matança: Mohammed Deif, chefe da ala militar da organização, "O Fantasma" que Israe tenta atingir, sem sucesso, há anos, tendo já matado a sua mulher e dois filhos. Quem é o homem que se pensa ter perdido um olho e vários membros e não é visto há duas décadas? E quem é o líder político que, no conforto do Qatar, lidera a organziação que desferiu o mais mortal ataque num só dia a Israel?





Às 6h30 da manhã, as sirentes começaram a tocar em Israel. Mas era apenas i íncio. O pesadelo estava a começar. Minuto a minuto, estas formas as horas mais dramáticas do ataque.As vítimas, escondidas, em fuga, aterrorizadas, e algumas raptadas, foram apanhadas em casa, no deserto, nas ruas. Estas são algumas das suas histórias.

Como foi possível um massacre de surpresa? O desastre reflete uma falha clara dos serviçoes de informações israelistas, que não conseguiram antecipar o que se iria passar. O professor universitário Paulo Batista Ramos explica como ele aconteceu.





Onde pára esta guerra? O especialista em relações internacionais e professor uinversitário Vasco Rato explica as implicações e qual operigo de alastramento.

Como se chegou aqui? A história do conflito israelo-palestiniano tem décadas. Breve guia para perceber as datas e o percurso até aos dias de hoje.





O aliado conhecido, de sempre, do Hamas, também tem um papel na atual situação. O João Carlos Barradas explica como Irão e Hamas forma um frente anti-Israel.





O conflito terá inevitavelmente reflexos na economia. Para já, o mais direto será no preço do petróleo. Mas não só.





