Quem está a atacar os barcos no Mar Vermelho e porquê?

As cadeias de abastecimento estão novamente ameaçadas. Agora, são os ataques a navios no Mar Vermelho por parte do grupo Hutis em retaliação pelos bombardeamentos de Israel na Faixa de Gaza. Os mísseis e drones dirigidos aos navios que cruzam esta ligação marítima já levaram empresas a alterar rotas e governos ocidentais a criar uma força naval internacional.



O que está a acontecer?



Houthi Military Media/Handout via REUTERS

Porquê que estão os Hutis a atacar navios?

Quais os impactos económicos?

Quem são os Hutis?

Nas últimas semanas, o grupo de rebeldes Hutis, do Iémen, tem atacado navios comerciais no sul do Mar Vermelho, no estreito Bab al-Mandab. O grupo já disparou vários mísseis navais e drones causando danos em navios, tendo havido mesmo um caso de um navio que foi tomado de assalto quando um helicóptero aterrou no convés.Apesar da intensidade destes ataques - um ataque por dia desde 9 de dezembro - não há ainda vítimas ou danos de maior a registar. Porém, o receio da intensidade dos ataques já levou transportadores e grandes empresas a mudar as suas rotas.Segundo estes rebeldes, o objetivo é, ao mexer com as rotas de abastecimento global, forçar Israel a um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza. Os Hutis, que tal como o Hamas e o Hezbollah são financiados pelo Irão, dizem defender os palestinianos e garantem que só vão parar quando puderem entrar medicamentos e alimentos na Faixa de Gaza.Os Hutis começaram por garantir que estavam a atacar navios com ligações a Israel e alertaram que os restantes navios deviam evitar passar por esta zona. Porém, alguns dos ataques acabaram por atingir navios com bandeiras de países que não parecem ligados ao conflito Hamas-Israel, como a Libéria e a Noruega.Segundo o think-tank americano Instituto para o Estudo da Guerra, os Hutis são parte do chamado Eixo da Resistência iraniano, que está "a explorar a guerra entre Israel e o Hamas para demonstrar a sua capacidade de controlar uma rota marítima chave e um ponto de estrangulamento no Médio Oriente".A verdade é que a economia global já está a olhar com apreensão para estes ataques. Já que por aqui se faz a ligação com o Canal do Suez, por onde passa 12% do comércio global, incluindo 30% do trânsito de contentores. Na memória dos mercados está ainda o navio encalhado no Suez que bloqueou a passagem por uma semana e causou problemas na cadeia de abastecimento em todo o mundo, em 2021.Em resposta a estes ataques, quatro das cinco maiores empresas de transporte naval - Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM Group e Evergreen - anunciaram que vão colocar em pausa a rota pelo Mar Vermelho. Na segunda-feira foi a vez da BP anunciar que irá fazer o mesmo - o que já levou a um aumento dos preços do gás e do petróleo.Estes anúncios significam que os navios vão levar mais tempo a fazer a ligação a partir da Europa, já que terão de contornar África. Outro impacto é o aumento dos preços dos seguros para as cargas e navios. Há quem já esteja a aplicar aos consumidores um valor de 50 a 100 dólares por contentor pelo chamado risco de guerra."O impacto será de tempos de viagem mais longos, mais combustível gasto, mais navios necessários, possíveis perturbações e atrasos, pelo menos nas primeiras chegadas à Europa", enumerou, à CBC News, Simon Heaney, diretor sénior de investigação de contentores na consultora marítima Drewry. Resumindo: vai aumentar o custo do transporte marítimo. Porém, o especialista não acredita que os valores cheguem ao que se verificou durante a pandemia.

O movimento Huti, também conhecido como Ansarallah (Apoiantes de Deus), são um dos lados da guerra civil do Iémen, que dura hà praticamente uma década. O movimento começou na década de 1990, quando o seu líder, Hussein al-Houthi, criou a "Juventude Crente", um grupo religioso revivalista de uma corrente secular do islão xiita chamado Zaidismo



Os zaidistas governaram o Iémen durante séculos até serem marginalizados pelo regime sunita que tomou o poder após a guerra civil de 1962. O grupo Huti acabou por ganhar poder nos anos 1990 durante a presidência de Ali Abdullah Saleh, que apoiava a Juventude Crente. Até que a retórica anti-governo do movimento começou a ganhar força e Saleh decidiu, em 2003, apoiar a invasão do Iraque, pelos EUA, algo a que a maioria dos iemenitas se opõs.





Qual foi a resposta internacional a estes ataques?

Al-Houthi viu aqui uma oportunidade de aumentar o seu poder e conquistar de vez a opinião pública. Depois de manifestações em massa e meses de desacatos, acabou por ser emitido um mandado de detenção sobre al-Houthi. O líder dos Hutis acabaria assassinado pelas forças iemenitas em setembro de 2004, mas o seu movimento sobreviveu. Durante os protestos da primavera árabe de 2011, os Hutis conquistaram o norte do Iémen e decretaram o fim do regime de Saleh.Com o governo entregue ao vice-presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi, os Hutis tentaram novamente tomar o poder em 2014, depois de controlar partes da capital, Sanaa. A tomada do palácio presidencial no início do ano seguinte levou o vice-presidente a fugir para a Arábia Saudita, que lançou uma guerra contra os Hutis. Finalmente, um cessar-fogo chegou em 2022, depois de mais de 200 mil pessoas terem morrido, segundo as estimativas da ONU.Desde o cessar-fogo, que durou apenas seis meses, que os combates perderam intensidade, mas os Hutis mantém o controlo do norte do país e têm tentado um acordo com os sauditas para serem reconhecidos como os governantes di Iémen.

Israel já avisou que está pronto para responder a estes ataques se a comunidade internacional não o fizer. Na segunda-feira, os EUA anunciaram uma nova task force naval internacional - Operação Guardião da Prosperidade - que inclui o Reino Unido, Bahrein, Canadá, França, Noruega, Espanha, entre outros países, de forma a "enfrentar o desafio colocado por este ator não estatal" que "ameaça o livre fluxo do comércio, põe em perigo marinheiros inocentes e viola o direito internacional".