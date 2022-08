Alimentos que previnem e tratam doenças

Os nutrientes que compõem os alimentos são como medicamentos que atuam no funcionamento das células do organismo. Uma alimentação saudável, variada e colorida ajuda a prevenir doenças e a tratar sintomas das que já estão instaladas, garantem especialistas e doentes que recuperaram.

Quase quatro milhões de portugueses vivem com, pelo menos, uma doença crónica, segundo o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Apesar de serem a principal causa de morte no País, as doenças cardiovasculares, a diabetes ou o cancro, entre outras, podem ser prevenidas através da alimentação. “É sem dúvida a primeira arma de prevenção”, confirma o nutricionista Pedro Carvalho, coautor do livro 50 Superalimentos Portugueses. “Começar a treinar ou deixar de fumar são hábitos mais difíceis de mudar, logo é na alimentação que deve ser a aposta primordial”, diz. Saiba quais são as melhores escolhas.