Funciona como um “hotel” – os hóspedes entram e saem quando querem, podem descansar na piscina, fazer ginástica, pedir um prato especial no restaurante ou escolher um vinho no bar –, mas é uma residência sénior com uma lista de espera de quatro pessoas. Os cerca de dois mil e duzentos euros mensais cobrados a cada cliente não são um problema para quem quer viver na Residência Dilectus, localizada na Madeira. Até há quem venda a casa para entrar neste edifício de cinco pisos, no entanto, apenas 88 têm a sorte de experimentar viver nesta residência que é também um negócio de sucesso.