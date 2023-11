É uma barra branca escurecida, com uma textura ligeiramente áspera e um cheiro a antibiótico. Muito diferente dos sabonetes perfumados, promete ser único pela ação medicinal: a potencial cura do cancro da pele, através de três compostos (ácido salicílico, ácido glicólico e tretinoína), que reativam as células dendríticas, ou seja, estimulam a resposta imunológica no combate às células cancerígenas.