Contraceção verde: o método que promete eficácia e é amigo do ambiente

70% da população feminina em idade fértil usa a pílula como método contracetivo, mas as portuguesas garantem que as preocupações ambientais são cada vez mais uma questão a ter em consideração.

A pílula é um dos métodos de contraceção mais populares no mundo. Por todo o planeta há milhões de mulheres que a tomam, mas é em Portugal que, segundo as Nações Unidas, elas mais são consumidas. As vantagens são já conhecidas mas,nos últimos anos, a comunidade médica tem-se dedicado ao estudo dos seus impactos e percebeu que uma das problemáticas são as consequências ambientais: foi assim que surgiu a "contraceção verde".